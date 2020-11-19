تريزيجيه يظهر فى تدريبات أستون فيلا بعد نهاية أسبوع الفيفا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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ظهر اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه فى تدريبات نادي استون فيلا بعد نهاية أسبوع الفيفا الدولي استعدادا لمواجهة برايتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعد تريزيجيه وأحمد المحمدي مع استون فيلا لمواجهة برايتون يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وكان تريزيجيه قد سجل هدفا فى فوز منتخب مصر على توجو فى الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم بنتيجة 3 / 1.

ويحتل نادي استون فيلا المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 8 جولات من عمر البطولة.

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