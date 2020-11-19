جمارك دبي توقع مذكرة تفاهم مع "ترانسجارد" لحماية البضائع الثمينة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
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وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع شركة "ترانسجارد" لتقديم الخدمات الأمنية لنقل وحراسة وتخزين البضائع الثمينة للمسافرين والعملاء وتشمل الخدمات المقدمة من الشركة تخزين البضائع واصطحابها للتفتيش والنقل والتخليص الجمركي والتعامل بكافة أنواع البيانات الجمركية المعتمدة لدي الجهات الجمركية على أن تقدم تلك الخدمات عبر مباني مطارات دبي /مطار دبي الدولي - مطار آل مكتوم – قرية الشحن – المنطقة الحرة لمطار دبي/ وكافة المنافذ الجمركية في إمارة دبي.

وقع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس لجمارك دبي الدكتور عبدالله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي والدكتور عبدالله الهاشمي رئيس أمن مجموعة الإمارات الرئيس التنفيذي لترانسجارد بحضور ربيع عطيه نائب الرئيس الاول لترانسجارد – أمن مجموعة الامارات وريما المرزوقي نائب رئيس - التحقيق و منع الاحتيال والجرائم الإلكترونية.

وسجلت قيمة التجارة الخارجية لدبي من الذهب والألماس عبر الشحن الجوي 67.1 مليار درهم بحجم 601.4 طن وذلك خلال الفترة من بداية مارس وحتى نهاية يونيو 2020 والتي شهدت إجراءات احترازية عالمية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهو ما يؤشر على أهمية دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الذهب والأحجار الثمينة.

وقال الدكتور عبدالله بوسناد في تعليقه على توقيع المذكرة أن جمارك دبي تضع متطلبات عملائها في مقدمة أولوياتها حيث تحرص الدائرة على توفير أفضل الممارسات العالمية للمسافرين والعملاء لتحقيق أقصى درجات الحماية والأمان لبضائعهم الثمينة بما يشعرهم بالاطمئنان ويحقق سعادتهم ..مشيراً إلى أنه تم اختيار شركة "ترانسجارد" لتوفير الخدمات الأمنية للبضائع الثمينة للعملاء والمسافرين نظراً لما تتمتع به الشركة من سلسلة متكاملة من الخدمات الأمنية الرائدة متعددة الأوجه للشركات والمؤسسات في دولة الإمارات كما تعد أيضاً أكبر شركة للإدارة الأمنية للمباني والمنشآت في دبي.

من جهته أعرب الدكتور عبدالله الهاشمي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع جمارك دبي الدائرة الرائدة في تقديم خدمات جمركية مبتكرة وعالمية لعملائها وللمسافرين ..موضحاً أن شركة ترانسجارد ستقوم بتزويد جمارك دبي بخدماتها المميزة لتوفير الحماية للبضائع الثمينة وسوف تؤدي هذه الخطوة إلى تيسير العمليات التجارية وتحسين معايير الخدمات وتسريع إنجاز معاملات شحنات هذه البضائع وعلى الرغم من الإجراءات القياسية التي تعتمدها إلا أنها قامت بوضع إجراءات خاصة لضمان المحافظة على أعلى المعايير الأمنية خلال مختلف مراحل التخليص الجمركي.

وتؤدي "ترانسجارد" شركة الخدمات الأمنية التابعة للدائرة الامنية لمجموعة الإمارات دوراً فاعلاً في تعزيز مكانة دبي كمدينة للذهب من خلال تخصصها في تقنيات الأمن وتوفير المنشآت والخبرات التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية.

وكشريك أساسي في مجال النقل والمناولة تتولى "ترانسجارد" مناولة وتخليص جميع المعادن والسلع الثمينة من الذهب والالماس والمجوهرات والنقد عن طريق جميع شركات الطيران العابرة من وإلى مطارات دبي ..وتقدم خدمات التصدير والاستيراد والتخليص والنقل لشحنات الذهب والمجوهرات داخلياً وخارجياً لقطاع وسوق الذهب والمجوهرات في الإمارات و المنطقة.

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