اتحاد الدراجات يدشن برنامجه الزمني 2020

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:00 م
الاتحاد السعودي للدراجات
الاتحاد السعودي للدراجات
الفجر السعودي
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يدشن الاتحاد السعودي للدراجات غداً، بمحافظة الطائف برنامجه الزمني الداخلي 2020 - 2021 م، ببطولة دوري الاتحاد الأولى للدرجة الممتازة "شباب - كبار"، بمشاركة 90 دراجاً يمثلون 24 نادياً.

 

وسيكون انطلاق السباق في اليوم الأول غداً لفئة الشباب الساعة الثانية مساءً من أمام مبنى محافظة الطائف بحي الخالدية، فيما سينطلق السباق في اليوم الثاني السبت لفئة الكبار الساعة الثامنة صباحاً من المكان نفسه، حيث ستكون مسافة سباق اليوم الأول 80 كيلو متراً، واليوم الثاني 100 كيلو متر.

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