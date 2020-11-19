موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
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اقترب أحمد ريان مهاجم فريق النادي الأهلي من الاستمرار داخل القلعة الحمراء الموسم المقبل بعد إعارته لصفوف الجونة الموسم الماضي.

وخطف ريان إعجاب موسيماني الذي طالب بعودة اللاعب لكن القرار النهائي سيحسم بشكل رسمي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد عقد جلسة مع لاعبي الفريق الذين انتهت إعاراتهم، وهم صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان.

وجاءت عودة الخماسي بعد تقديم مستويات طيبة مع الأندية التي تمت إعاراتهم إليها، حيث عقد الخماسي اليوم جلسة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة.

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