اتحاد الكرة يعلن عودة محمد صلاح والنني إلى لندن غدًا بطائرة مجهزة طبيًا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
Advertisements
في إطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الانجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في انجلترا غدا من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة.

وكان الاتحاد المصري على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ اصابة كل منهما بفيروس كورونا ، وتم التواصل من خلال الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإداري والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتيهما ايجابية.

أخبار تهمك

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

كامافينجا يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ 42 دقيقة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد توفيق

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

نجم منتخب الجزائر يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نحم الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:44 م

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

10:50 م

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»