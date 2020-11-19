تامر حسني يطرح أغنية "نفس النهاية" عبر يوتيوب

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح المطرب تامر حسني، أغنية جديدة له بعنوان "نفس النهاية" ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذي" وذلك عبر قناة شركة "روتانا" بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب".

والاغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، ماستر أمير محروس.

كلمات الأغنية
"كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسه نفس النهايه للقلوب المخلصه العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه
حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه وساب وجع فيا وماسابش اي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه
دي نهاية الجدعنه وحاجات كتير يشهد عليها ربنا بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا واخترته من بين الناس عملت انا إيه ورد بإيه مفيش إحساس "

وكانت أغنية "كرهتنى فى الحب" للفنان تامر حسنى حصدت 7 ملايين و14 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

"كرّهتني في الحب" كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production".

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الكلمات المفتاحية

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