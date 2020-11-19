أحمد السعدني يكشف عن تعاقداته في موسم رمضان 2021

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلن الفنان احمد السعدني، عن انتهائه من تصوير باقي مشاهده من مسلسل "نمرة اتنين"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث كتب "السعدني" عبر "تويتر" قائلا:"‏الحمد لله انتهيت من تصوير حلقة في السكة مسلسل نمره ٢ تأليف مريم نعوم اخراج يسري نصر الله وحاليًا انا في اجازه اقرأ فيها بعض السيناريوهات ولم اتعاقد بعد علي اي عمل آخر سواء لرمضان او غيره وجب التنويه لإن اخبار كتير بتنزل عني غلط شكرًا ‎#نمرة_اتنين".

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

وكان أحمد السعدني احتفل، بعيد ميلاد والده الفنان الكبير صلاح السعدني، ونشر صورة له مع والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الفنان الكبير صلاح السعدني في الصورة وهو يجلس في حديقة منزله ويقرأ إحدى المجلات الفنية، وعلق نجله على الصورة قائلًا: " كل سنة وإنت بخير وصحة وسعادة ربنا يخليك لينا يا عمدة".

ويحرص الممثل احمد السعدني على إبداء رأيه في الأحداث الرياضية الهامة وخاصة أنه يظهر انتماء الشديد للنادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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مسلسل نمرة اتنين الينا الفنان أحمد السعدني أحمد السعدني

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