كن قليل الكلام كثير التجاهل تسعد.. نصيحة زينة لجمهورها عبر "إنستجرام"

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تحرص الفنانة زينة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت زينة صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ووجهت زينة نصيحة لجمهورها وكتبت : كن قليل الكلام ، كثير التجاهل تسعد.



والجدير ذكره أن زينة مؤخرا في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.



الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.

