رزان المغربي تخطف قلوب محبيها بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة والإعلامية رزان المغربي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت رزان منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رزان بالصورة بجمالها الفاتن مرتدية فستان أوف شولدر قصير باللون الأسود ، وانتعلت معه حذاء ذو كعب من نفس اللون ، وتركت شعرها منسدلاً ، ولم تتكلف فى وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء بعقد وحلق ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ميكب خفيف متناسب مع جمالها.


وكانت آخر أعمال رزان المغربي، في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، بينما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".

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