واثق انها هتعجبكم.. حكيم يشوق جمهوره لأغنية جديدة بعنوان "الناس السهرانين"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
أعلن المطرب حكيم عن تعاونه مع ميدو مزيكا وتامر حجاح من خلال أغنية "الناس السهرانين" ، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة "صحاب أونطة".

ونشر حكيم صورة تجمعهم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب :انتظروا مفاجأت مع ميدو مزيكا وتامر حجاج وأغنية جامدة جداً اسمها "الناس السهرانين" ، وأنا واثق أنها هتعجبكم عشان الأغنية جامدة بجد.

أغنية "الناس السهرانين" كلمات عصام حجاج والحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا.


سياق منفصل، حقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، عدد من المشاهدات التي تخطيت المليون مشاهد بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.

أخبار تهمك

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ 43 دقيقة

نجم منتخب الجزائر يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نحم الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

كامافينجا يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد توفيق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:44 م

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

10:50 م

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»