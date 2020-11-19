واثق انها هتعجبكم.. حكيم يشوق جمهوره لأغنية جديدة بعنوان "الناس السهرانين"

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أعلن المطرب حكيم عن تعاونه مع ميدو مزيكا وتامر حجاح من خلال أغنية "الناس السهرانين" ، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة "صحاب أونطة".



ونشر حكيم صورة تجمعهم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب :انتظروا مفاجأت مع ميدو مزيكا وتامر حجاج وأغنية جامدة جداً اسمها "الناس السهرانين" ، وأنا واثق أنها هتعجبكم عشان الأغنية جامدة بجد.



أغنية "الناس السهرانين" كلمات عصام حجاج والحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا.





سياق منفصل، حقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، عدد من المشاهدات التي تخطيت المليون مشاهد بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.