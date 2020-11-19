الترسانة تفوز على جينيس والبلاستيك ودياً

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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خاض فريق الترسانة اليوم مباراتين وديتين أمام فريقين جينيس والبلاستيك، في إطار استعداد الفريق للقاء فريق السكة الحديد في افتتاح مباريات القسم الثاني يوم الاربعاء المقبل على ملعب نادي الترسانة.

وحقق الترسانة الفوز في المباراة الأولى على فريق جينيس برباعية نظيفة، انتهى الشوط الأول بهدفين دون رد سجلها احمد لالا وأحمد عارف توتى وأضاف لالا الهدف الثالث واختتم الأهداف لاعب جينيس في مرماه

وفي اللقاء الثاني حقق فريق الترسانة الفوز بهدفين نظيفين على فريق البلاستيك سجلها إيهاب فؤاد في الدقيقة 25 من الشوط الأول وأضاف أحمد عماد الهدف الثاني في الدقيقة 33 من الشوط الثاني.

وكان فريق الترسانة حقق الفوز مؤخرا على فريق اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها محمد جمال تريكة وأحمد عارف توتى
ولاعب الشرطة في مرماه وسجل أحمد عبد المنعم كشرى هدف اتحاد الشرطة.

وكان فريق الترسانة تعادل من قبل مع فريق جمهورية شبين بهدف لكل منهما سجله أحمد عماد.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الترسانة من علاء نوح مدير فني،ومحمد أبو زيد مدرب عام، وعلى رشدي مدرب،واحمد فوزي مدرب حراس مرمى، ومحمد فؤاد مدير كورة، وحسين أمين مخطط أحمال.

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