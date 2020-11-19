رئيس جامعة عين شمس: نقل الكبد من ميت إلى حي ليس حراما (فيديو)

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن نقل الكبد من ميت إلى حي ليس حراما، وهذه المنظومة غير مقبولة بسبب بعض العقائد لدى المواطنين، وهناك 7 أعضاء يمكن نقلها من الجسد الميت للحي.





وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، مساء الخميس، أنه تلقى دعم غير مسبوق من مستشفى وادي النيل في إجراء عمليات زراعة الكبد، لافتًا إلى أن بدايات عمليات زراعة الكبد كانت في إنجلترا وفرنسا وأمريكا.





وأوضح المتيني ، أنه قام بإجراء 1320 عملية زراعة كبد بمشاركة فريق مصري خالص، منوها بأن نسبة الخطورة على المتبرع 0.05%، مشيرا إلى أنه كان مهموما بما يراه في مستشفيات الدول الأوروبية ولا يراه في المستشفيات المصرية تجاه عمليات نقل وزراعة الكبد.





ولفت، إلى أن طريقة اختيار عمداء الكليات عن طريق الانتخابات ليس الأفضل، مشيرًا إلى أن النظام السياسي الحالي أقرب إلى المثالية، لافتا إلى أن هناك الجراحون في أمريكا يعملون حتى سن الثمانين.



