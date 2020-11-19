خبيرة تغذية: الرجال أكثر عرضة للسمنة المفرطة بعد سن الأربعين

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن الكثير من الأشخاص يعاني السمنة خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة، لكن في بعض الحالات تصيب أشخاصا آخرين عند بلوغهم سن الأربعين، وذلك نتيجة ارتكابهم أخطاء تؤثر على نظامهم الغذائي ويترتب عنها الزيادة في الوزن.



وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الرجل أكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة في سن الأربعين مقارنة بالنساء، خاصة أن التغيرات الهرمونية التي يشهدها جسم الرجل تلعب دورا محوريا في خفض قدرة الجسم على الحرق، مشيرة إلى أن الرجل بطبيعته يملك عددا من الخلايا الدهنية في البطن مقارنة بالنساء، ما يجعل «كرشه» يبرز أكثر في سن الأربعين.

