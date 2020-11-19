24 نوفمبر.. الحكم في طعون انتخابات دائرة الحامول بكفر الشيخ

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قرَّرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حجز الطعون الانتخابية المقامة من قبل عدد من المرشحين بالدائرة الثالثة في محافظة كفر الشيخ ومقرها مركز شرطة الحامول، إلى جلسة 24 نوفمبر الجاري للحكم.

وكان مبروك المزين، المرشح عن دائرة الحامول، وآخرون، قد أقاموا طعونًا أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة "الحامول"، والتي أُعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الأحد الماضي.

وقدم محمود توفيق المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيل الطاعنين، حافظة مستندات إلى هيئة المحكمة، للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات الدائرة المطعون عليها، مشيرًا إلى وجود أخطاء بمحاضر الفرز والتجميع.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت إجراء جولة الإعادة في هذه الدائرة، بين عصام عبد الغفار، ويونس عبد الرازق مرشحي حزب "مستقبل وطن"، ومحمد زكي، وعزت عبد الرحمن، "مستقلين".

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل.

فيما تُجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.

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