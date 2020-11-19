ثلاثة قمامصة وقس في دير مار جرجس بالخطاطبة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قام الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة، صباح اليوم برسامة ثلاثة من الآباء الرهبان القسوس بالدير في رتبة القمصية وهم الراهب القمص مكسيموس الجورجي، والراهب القمص شاروبيم الجورجي، والراهب القمص أباكير الجورجي.

كما قام نيافته بسيامة الراهب ثيؤدور الجورجي بدرجة القسيسية.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل الأنبا تادرس مطران بور سعيد، اليوم بالمقر البابوي في القاهرة حيث ناقشت عددا من الامور الرعوية.


قد افتتح البابا التوسعات التي أجريت بمقر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما أعطى قداسته إشارة البدء لانطلاق قناة المركز الإعلامي الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي "COC".

وقص قداسة البابا شريط الافتتاح وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ للتجديدات وذلك لدى وصوله مقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.


وتفقد قداسته وبرفقته عدد من أحبار الكنيسة أقسام المركز الإعلامي والمكاتب الإدارية واستمع لشرحٍ من مسؤولي إدارات المركز عن دور كل إدارة في العمل بالمركز. ثم توجه قداسته إلى مسرح الأنبا رويس لتبدأ احتفالية المركز الإعلامي بالعيد السابع لتأسيسه والتي تضمنت عدد من الأفلام الوثائقية، حيث عرض فيلم عن تطوير وتجديد المركز الإعلامي، تلاه فيلم آخر بعنوان "المركز الإعلامي، صور وأرقام في ٧ سنوات" ثم عرض فيلم ثالث عن القناة الرقمية الجديدة "COC" عنوانه "لماذا قناة السوشيال ميديا".

واختتمت الأفلام الوثائقية بفيلم "بابا التطوير" والذي تناول رؤية قداسة البابا تواضروس في العمل الرعوي والتي تميل دومًا ناحية التجديد والتطوير في كافة النواحي.

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