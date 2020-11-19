"تحيا مصر": انطلاق أطول أسطول للعمل الإنساني بطول 3 كيلومترات غدًا

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يسعى غدَا بعد صلاة الجمعية لإعداد أطوال أسطول للعمل الخيري بمسافة تزيد عن 3 كيلو متر0.





وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هذا القافلة الإنسانية تستهدف القرى الأكثر احتياجًا طبقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء، مشيرًا إلى أن القافلة تحتوي على مواد غذائية والبطاطين وبعض الملابس.





وأشار إلى أن القافلة ستنطلق بعد صلاة الجمعة غدًا وستصل المواد الغذائية للقرى في القاهرة الكبرى في شكل مبكر، ومن ثم المحافظات الأخرى، وصولا إلى حلايب.





وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، مقطع فيديو يستعرض لحظة إعلان دخول صندوق تحيا مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بأكبر حملة للتبرع بالمواد الغذائية في العالم.



