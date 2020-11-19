ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية إن الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني لا ينوي تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ديمبيلي يخطط للرحيل عن برشلونة مجانًا عقب نهاية عقده في صيف 2022.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا لا يخطط لتجديد عقده بغض النظر عن هوية الرئيس الجديد للنادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عثمان ديمبيلي انضم إلى برشلونة في عام 2017 مقابل 130 مليون يورو وخاض مع البرسا حتى الآن 82 مباراة وسجل 22 هدفًا وصنع 17 هدف آخرين.

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