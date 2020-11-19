الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تتمسك إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالتعاقد مع الاورجوياني جاستون سيرينو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي.


وكثفت الإدارة من جهودها لضم النجم الاورجوياني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تلبية لطلب الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.


وأبدى مسئولو الأهلي رفضهم لفكرة بيع محمد مجدي افشة لنادي صن داونز، في انتقالات الشتاء المقبل خاصة أنه لا يوجد انتقالات حاليا في جنوب إفريقيا، نظرًا لاهمية اللاعب بالنسبة للأهلي.


ورفع الأهلي عرضه إلى 2 ونصف مليون دولار بعد أن توقف العرض الأخير عند 2 مليون دولار فقط، وذلك لوجود رغبة قوية لضم اللاعب.

 

في المقابل يرفض صن داونز التفريط في سيرينو حتى الآن، سواء للأهلي أو لأي نادي آخر خاصة أنه في حالة انتقاله حاليًا فلن يقم صن داونز بتعويضه لغلق باب الانتقالات في جنوب إفريقيا بالوقت الحالي.




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