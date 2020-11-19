تعرف على نتيجة المسحة الثالثة للاعب محمد صلاح وموعد مغادرة الجونة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أكدت مصادر بالجونة، أن اللاعب محمد صلاح، مستمر في مقر إقامته بفيلا خاصة وسط منتجع الجونة، بالبحر الأحمر، لاستكمال فترة العزل الطبي المقررة بأربعة أيام أخرى، عقب ظهور نتائج المسحة الثالثة والتي جاءت نتيجتها إيجابية.

وكشف المصدر، أن حالة "صلاح" مستقرة ولا يعاني من أية أعراض ويمارس حياته الطبيعية داخل الفيلا على شواطئ الجونة برفقة فريق طبي متخصص، موضحًا أنه دائم التواصل مع مسئولي نادي ليفربول الذين أخبروه بعدم تعجله في العودة حفاظا علي سلامته، ومستمر فى ممارسة الرياضة اليومية.



وفى سياق متصل كشف مصدر مسؤول بصحة البحر الأحمر، أن اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، سيخضع لسحب مسحة جديدة بعد 4 أيام، بعد أن جاءت نتيجة المسحة الثالثة إيجابية.

وأضاف أن صلاح لن يغادر منتجع الجونة إلا بعد إجراء المسحة الرابعة، بشرط ظهورها سلبية، وفي حالة إيجابية المسحة الرابعة، سيستكمل "صلاح" مدة العزل بمنتجع الجونة.


وكان وصل اللاعب الدولي محمد صلاح إلى منتجع الجونة يوم الأحد الماضي في سرية تامة عبر سيارة ملاكي مُعقمّة برفقة سائق ويقيم فيلا خاصة على احد شواطئ الجونة تحت حراسة خاصة وفريق طبي لمتابعة حالته الصحية وفريق ترصد من الطب الوقائي بالبحر الأحمر يتابع حالة اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى أثناء إقامته في منتجع الجونة عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكان انفرد موقع الفجر، من رصد فيلا إقامة محمد صلاح بالجونة لاستكمال فترة العزل.

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