وزارة التعليم العالي: أربع طلاب فقط مصابين بفيروس كورونا



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و6495 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، ان عدد الحالات المؤكدة بين الطلاب لا يزيد عن أربع حالات، أما حالات الاشتباه فعدد الإصابات يقدر بالعشرات، من إجمالي 3 مليون طالب في جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك 31 مستشفى جامعي على أهبة الاستعداد للتعامل مع ازمة كورونا، لافتَا إلى أن أجزاء من جميع المستشفيات مخصصة لكي تكون مكان للعزل، وكل مستشفى يوجد بها لا يقل عن 10 أسرة عناية مركز للحالات التي في حاجة للحجز.ولفت إلى أن المستشفيات الجامعية على الاستعداد دائمًا للسيناريو الأسوأ في أزمة كورونا، والتدريب مستمر للتعامل مع أي أزمة، مضيفًا أن وزارة التعليم قامت بإعداد الامتحانات اون للين في العديد من الكليات خلال الفترة السابقة بسبب أزمة كورونا، وإذا لم يكن هناك قدرة وإمكانيات لبعض الكليات على إقامة الامتحانات اون لاين، فمن الممكن تقسيم الطلاب، وبدلًا من إجراء الامتحان في أسبوعين، فمن الممكن إجرائها في أربع أسابيع.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى أمس.