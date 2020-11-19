البنك الأهلي يضم محمد دبش قادما من مصر المقاصة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أنهى نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز تعاقده بشكل رسمي مع محمد دبش لاعب مصر المقاصة.

وتوصل مسئولو البنك الأهلي لاتفاق نهائي مع نظائرهم في مصر المقاصة يقضي بضم دبش.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها.

ويبذل الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف مجهودا كبيرا لإيجاد الإنسجام المتكامل بين اللاعبين القدامى الذين ساهموا في صعود الفريق للدوري الممتاز و اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا.
ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.

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