أخصائية تغذية علاجية تكشف أسباب زيادة الوزن بعد سن الأربعين (فيديو)

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إنه بعد بلوغ الشخص لسن الأربعين من عمره يضعف معدل حرق السعرات الحرارية فى الجسم بنحو 300 سعر حراري، وهو ما يعني تحول تلك السعرات إلى دهون متراكمة فى الجسم.



وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن ضعف الحركة وعدم قدرة الشخص على بذل المجهود الذى كان يمكن بذله فى السنوات السابقة، وبالتالى يؤدى ذلك إلى ضعف معدل حرق الدهون.



وتابعت: "اضطراب الهرمونات بالجسم لدى الرجال والنساء على حد سواء على الرغم من ملاحظته بشكل أقوى عند النساء، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على عملية الأيض وحرق الدهون، مما يؤدي إلى تراكم الدهون فى مختلف الجسم لدى الرجل والمرأة.



وقالت إنه بعد تجاوز الشخص سن الأربعين يصبح من الصعب على المرأة فقدان الوزن بسبب ضعف عملية الأيض، ونقص متطلبات الطاقة، فضلا عن انتقال المرأة لما يعرف بسن اليأس، مشيرة إلى أنه سيكون هناك زيادة شيئا ما في وزن الجسم بعد سن الأربعين.



وأضافت "حافظ"، أنه إذا لم يتم تعديل النظام الغذائي أو تقليل كمية الطعام أو ممارسة الرياضة بشكل أكبر بسبب قلة حاجة الجسم للطاقة والتغير الطارئ على عمليات الأيض، مطالبة بالاعتماد أكثر على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.



وتابعت: "لا بد من ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة نصف ساعة أو أسبوعيا والبحث عن نوع الرياضة المناسبة الذي يبعث على السعادة، ومن الأفضل ممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل"، ناصحه بالنوم بشكل جيد ليس شيئا هاما فقط للنشاط البدني والمظهر الجيد، ولكنه هام أيضا لعمل الأيض بشكل صحيح.



