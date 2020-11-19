أخصائية تغذية علاجية تكشف أسباب زيادة الوزن بعد سن الأربعين (فيديو)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إنه بعد بلوغ الشخص لسن الأربعين من عمره يضعف معدل حرق السعرات الحرارية فى الجسم بنحو 300 سعر حراري، وهو ما يعني تحول تلك السعرات إلى دهون متراكمة فى الجسم.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن ضعف الحركة وعدم قدرة الشخص على بذل المجهود الذى كان يمكن بذله فى السنوات السابقة، وبالتالى يؤدى ذلك إلى ضعف معدل حرق الدهون.

وتابعت: "اضطراب الهرمونات بالجسم لدى الرجال والنساء على حد سواء على الرغم من ملاحظته بشكل أقوى عند النساء، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على عملية الأيض وحرق الدهون، مما يؤدي إلى تراكم الدهون فى مختلف الجسم لدى الرجل والمرأة.

وقالت إنه بعد تجاوز الشخص سن الأربعين يصبح من الصعب على المرأة فقدان الوزن بسبب ضعف عملية الأيض، ونقص متطلبات الطاقة، فضلا عن انتقال المرأة لما يعرف بسن اليأس، مشيرة إلى أنه سيكون هناك زيادة شيئا ما في وزن الجسم بعد سن الأربعين.

وأضافت "حافظ"، أنه إذا لم يتم تعديل النظام الغذائي أو تقليل كمية الطعام أو ممارسة الرياضة بشكل أكبر بسبب قلة حاجة الجسم للطاقة والتغير الطارئ على عمليات الأيض، مطالبة بالاعتماد أكثر على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

وتابعت: "لا بد من ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة نصف ساعة أو أسبوعيا والبحث عن نوع الرياضة المناسبة الذي يبعث على السعادة، ومن الأفضل ممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل"، ناصحه بالنوم بشكل جيد ليس شيئا هاما فقط للنشاط البدني والمظهر الجيد، ولكنه هام أيضا لعمل الأيض بشكل صحيح.

أخبار تهمك

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

الأزمات تتوالى.. الأهلي يفقد نجمه أمام أبو قير بكأس مصر

منذ ساعتين

نجم منتخب الجزائر يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نحم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد توفيق

منذ ساعة و 9 دقيقة

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

منذ أقل من ساعتين

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:38 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

07:29 م

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

08:00 م

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»