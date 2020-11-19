في ذكرى ميلاده.. تامر أمين: السيسي إنسان قبل أن يكون رئيسا

قال الإعلامي تامر أمين، إن اليوم يحل عيد ميلاد رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الرئيس السيسي الإنسان يستحق الاحتفال بذكرى مولده، وليس فقط من أجل السيسي الرئيس؛ لما قام به من لافتات إنسانية.





وتابع: "الرئيس السيسي إنسان قبل أن يكون رئيس جمهورية"، مستكملًا: "كل سنة وأنت طيب يا ريس وعقبال 100 سنة".





وبعث المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد ميلاده.





وقال "عامر" في برقية أرسلها للرئيس السيسي اليوم، يسعدنى أن أتقدم إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري العظيم الذي أشرف بتمثيله بالبرلمان المصري بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد فخامتكم.



