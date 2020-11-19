صلاح المنشاوي ينتهي من تسجيل أغنية "يامجنني"

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انتهى المطرب صلاح المنشاوي من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "يامجنني" من كلمات اسامة ابراهيم وتوزيع أشرف البرنس وألحان محمد حمدي ومن انتاج محمد عبدالعزيز، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت.



وتقول كلمات الأغنية: يامجنني خد عين مني واسأل عني بنظرة ياروحي، ياللي شاغلني ياللي تاعبني اوعي تسيبني اعيش بجروحي، ودي قسمتي ونصيبي ان انت تكون حبيبي، وده عيبك ولاعيبي حبك جنني، تزعل وانا اللي راضي وبحايل فيك وأدادي، شوفلك حل الليلادي ياتفكك مني.



يذكر أن المطرب صلاح المنشاوي قدم عدد من الأغاني الناجحة خلال الفترة الماضية منها "النفخة الكدابة" و"بقت جبروت" وغيرها.