صلاح المنشاوي ينتهي من تسجيل أغنية "يامجنني"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
انتهى المطرب صلاح المنشاوي من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "يامجنني" من كلمات اسامة ابراهيم وتوزيع أشرف البرنس وألحان محمد حمدي ومن انتاج محمد عبدالعزيز، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت.

وتقول كلمات الأغنية: يامجنني خد عين مني واسأل عني بنظرة ياروحي، ياللي شاغلني ياللي تاعبني اوعي تسيبني اعيش بجروحي، ودي قسمتي ونصيبي ان انت تكون حبيبي، وده عيبك ولاعيبي حبك جنني، تزعل وانا اللي راضي وبحايل فيك وأدادي، شوفلك حل الليلادي ياتفكك مني.

يذكر أن المطرب صلاح المنشاوي قدم عدد من الأغاني الناجحة خلال الفترة الماضية منها "النفخة الكدابة" و"بقت جبروت" وغيرها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نحم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأزمات تتوالى.. الأهلي يفقد نجمه أمام أبو قير بكأس مصر

منذ ساعتين

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد توفيق

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

نجم منتخب الجزائر يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

فايا يونان تبدأ حفلتها في بحر وتشعل الماركيه بأغاني فيروز ومنير وأسمهان (صور)

أغنية "دنا القلب" تجمع بين محمد نور وجنات ربيع (صور)

"قسمتي ونصيبي" و"بعتذر له".. أغنيتين جديدتين لـ سمية درويش

"نفسى يا ليل" أغنية جديدة لسمية درويش

الأزرق يليق بك.. كارول سماحة تتألق بإطلالة جديدة

«جرح الحبايب» عمرو دياب يلخص حكاية الزمالك وكهربا قبل السوبر المصري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:38 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

07:29 م

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

08:00 م

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»