حودة بندق يطرح أغنيته الجديدة "صاحبي صاحبي"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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طرح مطرب المهرجانات الشعبية حودة بندق أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "صاحبي صاحبي" ، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

ونشر حودة البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي بإنستجرام ، وكتب : اسمعوا أغنيتي الجديدة صاحبي صاحبي على اليوتيوب.

أغنية "صاحبي صاحبي" كلمات حودة بندق ، وحققت مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها .

يذكر أن بندق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "اللي باعنا خسر دلعنا" من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان رامي منسي، وتوزيع كريم أسامة.

كما شارك مؤخراً في مهرجان "خارج عن السيطرة" ، مع حمو بيكا، علي قدورة، نور التوت، والمهرجان من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

ومن كلمات المهرجان: " كله يركن كله يهدي احنا لينا مكان متفضي مين اللي فيكو شوفته قدي أنتو اشبال وأنا عجوز، انتو مش قد المغامرة نفسي اشوفلك أي نمرة".

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