حودة بندق يطرح أغنيته الجديدة "صاحبي صاحبي"
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:41 م
فايقة محمد عادل
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طرح مطرب المهرجانات الشعبية حودة بندق أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "صاحبي صاحبي" ، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".
ونشر حودة البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي بإنستجرام ، وكتب : اسمعوا أغنيتي الجديدة صاحبي صاحبي على اليوتيوب.
أغنية "صاحبي صاحبي" كلمات حودة بندق ، وحققت مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها .
يذكر أن بندق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "اللي باعنا خسر دلعنا" من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان رامي منسي، وتوزيع كريم أسامة.
كما شارك مؤخراً في مهرجان "خارج عن السيطرة" ، مع حمو بيكا، علي قدورة، نور التوت، والمهرجان من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي.
ومن كلمات المهرجان: " كله يركن كله يهدي احنا لينا مكان متفضي مين اللي فيكو شوفته قدي أنتو اشبال وأنا عجوز، انتو مش قد المغامرة نفسي اشوفلك أي نمرة".
ونشر حودة البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي بإنستجرام ، وكتب : اسمعوا أغنيتي الجديدة صاحبي صاحبي على اليوتيوب.
أغنية "صاحبي صاحبي" كلمات حودة بندق ، وحققت مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها .
يذكر أن بندق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "اللي باعنا خسر دلعنا" من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان رامي منسي، وتوزيع كريم أسامة.
كما شارك مؤخراً في مهرجان "خارج عن السيطرة" ، مع حمو بيكا، علي قدورة، نور التوت، والمهرجان من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي.
ومن كلمات المهرجان: " كله يركن كله يهدي احنا لينا مكان متفضي مين اللي فيكو شوفته قدي أنتو اشبال وأنا عجوز، انتو مش قد المغامرة نفسي اشوفلك أي نمرة".