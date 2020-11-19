8.961 مليارات درهم قيمة حيازة المركزي الإماراتى من الذهب في نهاية سبتمبر

بلغت قيمة رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب 8.961 مليارات درهم في نهاية شهر سبتمبر 2020 بزيادة نسبتها 121% وقدرها 4.917 مليارات درهم مقارنة مع قيمة الرصيد في ديسمبر 2019 وذلك بحسب احدث البيانات التي اصدرها المركزي اليوم.





وكانت حيازة المصرف المركزي من الذهب شهدت استقرارا تقريبا على المستوى الشهري حيث بلغ قيمة الرصيد في اغسطس من العام الجاري 8.987 مليارات درهم.





وعمل المصرف المركزي منذ بداية العام الجاري على زيادة حيازته من المعدن الاصفر وذلك في إطار حرصه على تنويع احتياطاتة الاجنبية التي تتضمن في غالبيتها سلة من العملات العالمية .





وشهد مؤشر حيازة المركزي من الذهب نموا كبيرا خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغ قيمة الرصيد 5.951 مليارات درهم بزيادة نسبتها 47 % تقريبا مقارنة قيمة الرصيد في نهاية العام السابق .





وخلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت قيمة رصيد الذهب الى 6.58 مليارات درهم وفقا لما تظهره احصائيات المصرف المركزي .أما في شهر يوليو فقد قفزت الى 8.462 مليارات درهم والى نحو 8.987 مليارات في اغسطس .