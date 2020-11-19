الحنين لجيل التسعينيات في مُسلسل "زلزال" يومياً على MBC مصر2

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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مأساة فعلية عاشتها مصر في أكتوبر 92، حينما حصد أعنف زلزال - عُرف بـ "الإثنين الأسود" - أرواح مئات الضحايا، وسقط وتضرّر آلاف المباني والمنازل والمدارس والمساجد والآثار. انطلاقًا من هذه الواقعة التاريخية، تنطلق أحداث الدراما الاجتماعية "زلزال" الذي يُعرض يوميًا بداية من غدًا "الجمعة" قناة MBC مصر2، في تمام الثامنة مساءً.

يطرح المسلسل حكاية محمد حربي كرامة، الناجي الوحيد من أسرة قضت تحت أنقاض البيت الذي سعى الأب لبنائه على مدى سنوات من العمل في الخارج. وعندما قرّر العودة، انهار المنزل بفعل الزلزال موديًا بحياة كافة أفراد الأسرة، باستثناء محمد الذي تُرك وحيدًا في مواجهة مصيره ومستقبله. نشأ محمد الذي لقّب وقتها بالـ "زلزال"، في منازل الجيران الطيبين و"أولاد الحلال" في بلدة صغيرة.

ومن جانبه يوضح الكاتب عبد الرحيم كمال الخطوط الدرامية الأساسية للعمل، فيقول: "نحن أمام رحلة صعود شاب هو الناجي الوحيد من أسرته، وفي قصص الصعود نقابل دومًا الملائكة والشياطين، الطيّبين الداعمين، والأشرار واضعي العراقيل والمعوقات. ويلفت إلى أن "القصة تبحث في كيفية تحويل الظلم إلى طاقة إيجابية، فيصبح الظلم بالتالي ميزة للمظلوم، يمكّنه ليس فقط من أخذ حقه بل من التقدّم والتفوق أيضًا.

ومن زاويته قال المخرج ابراهيم فخر أن "المسلسل سيُحدث حالة من النوستالجيا والحنين لجيل التسعينيات، يستذكرون فيه شكل التعليم في مصر في ذلك الزمن، وطبيعة السكن وكيف كان الناس يعيشون وقتها.

مُسلسل "زلزال" يضم نخبة من الممثلين منهم محمد رمضان، حلا شيحا، ماجد المصري، هنادي مهنا، منى عبد الغني، سعيد الصالح، وأحمد صيام، حنان سليمان، تامر ضيائي، سامي عبد الحليم، يوسف سليمان، محمود حجازي، نسرين أمين، يوسف عثمان، لمياء كرم، والمُسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر.





يُعرض مسلسل "زلزال" على " MBCمصر2" يوميًا، الساعة 8:00 مساءً، ويُبدأ عرضه الجمعة 20 نوفمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.

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