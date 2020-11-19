عبير صبري أبرز المنضمين لقائمة أبطال مسلسل "موسى"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلنت الفنانة عبير صبري عن انضمانها فى مسلسل النجم محمد رمضان وابذى يحمل اسم موسى ، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل لعام 2021.

ونشرت عبير البوستر الترويجي للمسلسل ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : موسى رمضان القادم إن شاء الله مع النجم محمد رمضان ، تأليف ناصر عبدالرحمن ، إخراج محمد سلامة ، إنتاج سينيرچي.

وهنأها الكثير من محبيها على المسلسل ومن أبرز التعليقات "تستاهلي كل خير ".

والجدير ذكره أن آخر أعمال عبير صبري، مسلسل " خيانة عهد" ، وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.



وشارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.

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