بعد ساعات من طرحها .."فيك العبر" لأحمد بتشان تتخطى مليون مشاهدة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدرت أغنية "فيك العبر" للمطرب أحمد بتشان تريند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وحصدت الأغنية مليونًا و300 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها.

الأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

وحقق أحمد بتشان نجاحًا بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، "لازم افهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.

وعلى صعيد اخر طرح طرح المطرب أحمد بتشان ثانى كليباته بعنوان "بينى وبينك"، وذلك من ألبومه الجديد، وهى من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واي"، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم.



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