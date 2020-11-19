نجم منتخب الجزائر يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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كشف الدولي الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي قطر القطري، عن حقيقة ما تردد بخصوص تلقيه عرضا من النادي الأهلي المصري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انضمامه للدوري القطري.

وقال "البلايلي" في تصريحات تليفزيونية: "بالفعل تلقيت عرضا ضخما من النادي الأهلي المصري للانضمام لصفوف القلعة الحمراء قبل انتقالي لنادي قطر القطري، ولكنني رفضت العرض".

وأضاف: "أشكر إدارة النادي الأهلي وجماهيره على الاهتمام بالتعاقد معي ولكنني لن ألعب في إفريقيا إلا لنادي الترجي التونسي".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع يوسف البلايلي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولكنها لم تكتمل قبل انضمام اللاعب إلى نادي قطر القطري.

وانتقل النجم الجزائري إلى نادي قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد إنهاء تعاقده مع نادي أهلي جدة السعودي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

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