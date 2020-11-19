ساوثهامتون يُعلن تجديد عقد نجم الفريق





أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، تمديد عقد لاعب الوسط أورييل روميو لمدة عامين ونصف العام.





وذكر النادي الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن روميو دخل موسمه الأخير من عقده مع النادي، لكنه قرر التجديد والبقاء في ملعب "سانت ماري" حتى عام 2023. وأضاف أن اللاعب الذي نشأ في أكاديمية برشلونة الإسباني، يلعب موسمه السادس مع ساوثهامبتون، حيث انضم إليه قادما من تشيلسي في عام 2015.





وتابع النادي الإنجليزي أن روميو بات واحدا من أهم اللاعبين في الفريق، حيث خاض 198 مباراة، كما توج بجائزة اللاعبين والجماهير كأفضل لاعب في موسم 2016/2017 في ساوثهامبتون.



