إيساف يطرح كليب أغنيته الجديدة بعنوان "كارثة" عبر "يوتيوب"

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طرح المطرب إيساف، أحدث أغنياته بعنوان "كارثة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وتنتمى الأغنية إلى نوعية الأغانى الدرامية.



والاغنية من كلمات محمد سعد، وألحان محمد مجدى، وتوزيع أحمد عبد السلام



في سياق منفصل، طرح المطرب إيساف مؤخرًا أحدث فيديو كليب وهو بعنوان "كل سنة وأنت طيب" على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، والأغنية من كلمات طاطا النوبى وألحان وتوزيع محمد حريقة ومن إخراج محمد انيس.



كما طرح مؤخرًا كليب "فرصة نرجع" الذى جمعه بالمطربة باسكال مشعلاني وهو من إخراج فادى إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمد الشاعر، إشراف فنى أحمد حسنى وحققت الأغنية نجاح كبير.



