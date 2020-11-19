لاتسيو يعلن تعاقد مع نجل فابيو كانافارو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، أن أندريا كانافارو نجل فابيو قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم عام 2006 انضم إلى صفوف فريق الشباب.

وقال نادي العاصمة الإيطالية في بيان "إثر عودته إلى إيطاليا لمتابعة دروسه، قرر أندريا اختيار مشروع قطاع الشباب في لاتسيو".

ويبلغ أندريا السادسة عشرة من عمره وهو يشغل مركز قلب الدفاع تماماً مثل والده الذي دافع عن ألوان أندية عريقة بينها يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليان وريال مدريد الإسباني.

وكان أندريا يلعب في صفوف غوانغزهو إيفرغراند الصيني الذي يشرف على تدريبه والده منذ العام 2017.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن لاتسيو نجح في سحب البساط من جاره روما في الحصول على خدمات اللاعب الذي وقع عقداً معه حتى العام 2024.

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