خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية غانا في وفاة الرئيس الأسبق

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:40 م
سلمان بن عبدالعزيز
سلمان بن عبدالعزيز
الفجر السعودي
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس نانا أكوفو آدو رئيس جمهورية غانا ، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز.

 

وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل بالغ التعازي وصادق المواساة ، لنرجو لكم موفور الصحة والسعادة ، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".

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