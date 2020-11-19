خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية غانا في وفاة الرئيس الأسبق
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:40 م
الفجر السعودي
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس نانا أكوفو آدو رئيس جمهورية غانا ، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز.
وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ
وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز ، وإننا إذ نبعث
لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل بالغ التعازي وصادق المواساة ، لنرجو لكم موفور
الصحة والسعادة ، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".