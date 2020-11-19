أول سيدة ميكانيكي طائرات: أصعب شيء واجهني عدم انتظام مواعيد العمل (فيديو)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت المهندسة أماني النجار، أول سيدة ميكانيكي طائرات في مصر، كبير مهندسي صيانة الطائرات، إنها امرأة في المقام الأول ولديها أسرة وأولاد، وأصعب شيء يواجه في مجال صيانة الطائرات هو عدم انتظام المواعيد.

وتابعت "النجار"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"،مساء الخميس: "لو في طيارة عطلانة هقعد جنبها لحد ما تتصلح، أنا المسؤولة رقم واحد عن صلاحية الطائرة، ومواعيد انتهاء العمل لحد ما ربنا يسهل، وممكن أرجع البيت الساعة الواحدة صباحًا، وممكن أطبق".

ولفتت إلى أنها ما زالت تدرس حتى الآن أي طراز جديد يتم اقتنائه، ولكي تنجح في اختبارات صيانة الطائرات الحديثة تمر بمرحلة كبيرة من الدراسة والاختبارات

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