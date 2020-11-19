أول سيدة ميكانيكي طائرات: أصعب شيء واجهني عدم انتظام مواعيد العمل (فيديو)

قالت المهندسة أماني النجار، أول سيدة ميكانيكي طائرات في مصر، كبير مهندسي صيانة الطائرات، إنها امرأة في المقام الأول ولديها أسرة وأولاد، وأصعب شيء يواجه في مجال صيانة الطائرات هو عدم انتظام المواعيد.





وتابعت "النجار"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"،مساء الخميس: "لو في طيارة عطلانة هقعد جنبها لحد ما تتصلح، أنا المسؤولة رقم واحد عن صلاحية الطائرة، ومواعيد انتهاء العمل لحد ما ربنا يسهل، وممكن أرجع البيت الساعة الواحدة صباحًا، وممكن أطبق".



