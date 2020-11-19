كريم طارق: اسمي كان على طاولة الأهلي.. وامتلك عرضين حاليًا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف كريم طارق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن إسمه تواجد على طاولة النادي الأهلي.

وقال طارق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تم طرح اسمي داخل النادي الأهلي لضمي لفترة، لكن لم يفاوضني قطبي الكرة المصرية حتى الآن بشكل رسمي".

وتابع، "أفضل أن أخوض تجربة جديدة مع نادي جماهيري، بدلًا من مد إعارتي لموسم إضافي مع طلائع الجيش".

وأكد أنه يمتلك عرضين من ناديي الإسماعيلي وإنبي، موضحًا أنه ينتظر لحسم قراره بعد مناقشة العروض المُقدمة لبتروجيت.

وواصل، "وجود عبد الحميد بسيوني ساهم في تألقي مع طلائع الجيش، واندهشت من فكرة رحيله خاصةً بعد النتائج الجيدة التي حققها معنا".

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