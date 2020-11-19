رئيس جامعة حلوان يكشف مفاجأة عن عدد إصابات كورونا داخل الجامعة

نفى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ما تردد على تسجيل 180 حالة إصابة بين طلاب الجامعة، موضحا أنه تم تسجيل نحو 60 حالة إصابة فقط، وجميعهم حالات بسيطة، وتتلقى العلاج منزليا، ولم تحتاج لدخول المستشفيات.





وأشار "نجم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه تم تشكيل لجنة "كوفيد 19" داخل الجامعة منذ بداية العام الدراسي الجديد، تقوم بمراجعة ومتابعة أي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بالكورونا داخل الجامعة تليفونيا.





وأوضح أن أي حالة اشتباه يتم رصدها يتم عزلها منزليا وعزل المخالطين لها أيضا ومتابعتهم، حيث أنه ليس شرطا أن الاشتباه في حالة تكون إصابة مؤكدة.





,أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و6495 حالة وفاة.



