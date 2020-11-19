رئيس جامعة حلوان يكشف مفاجأة عن عدد إصابات كورونا داخل الجامعة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
نفى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ما تردد على تسجيل 180 حالة إصابة بين طلاب الجامعة، موضحا أنه تم تسجيل نحو 60 حالة إصابة فقط، وجميعهم حالات بسيطة، وتتلقى العلاج منزليا، ولم تحتاج لدخول المستشفيات.

وأشار "نجم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه تم تشكيل لجنة "كوفيد 19" داخل الجامعة منذ بداية العام الدراسي الجديد، تقوم بمراجعة ومتابعة أي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بالكورونا داخل الجامعة تليفونيا.

وأوضح أن أي حالة اشتباه يتم رصدها يتم عزلها منزليا وعزل المخالطين لها أيضا ومتابعتهم، حيث أنه ليس شرطا أن الاشتباه في حالة تكون إصابة مؤكدة.

,أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و6495 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة حلوان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ ساعتين

بعد نشرها لصورة خادشه للحياء.. الجمهور لإبنته عمرو دياب: "لمي نفسك واعملي حاجه مفيدة"

منذ حوالي 4 ساعات

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نحم الأهلي السابق

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الأزمات تتوالى.. الأهلي يفقد نجمه أمام أبو قير بكأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ 38 دقيقة

مرتضي منصور يطلق تصريحا جديدا

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

07:29 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»