الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس





ويستهدف مسؤولي الزمالك، التعاقد مع يوسف المساكني نجم الدحيل القطري ومنتخب تونس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ويُقدم المساكني مستويات رائعة في الفترة الأخيرة رفقة المنتخب التونسي خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.





وكشف مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء، أن مجلس الإدارة يدرس التعاقد مع المساكني بالرغم من صعوبة الصفقة نظرًا للقيمة الفنية والمادية العالية لنجم نسور قرطاج، وصعوية تخلي فريقه القطري عنه.

يسعي نادي الزمالك الحصول خدمات نجم المنتخب التونسي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.