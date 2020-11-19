بلبيس يفوز على سرس الليان بثنائية وديا
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:23 م
ايمان الجعيدي
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بلبيس يفوز على سرس الليان بثنائية وديا
فاز الفريق الأول للكرة بنادي بلبيس على نظيره فريق سرس الليان بثنائية نظيفة ، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري .
نجح لاعبي بلبيس تحت قيادة طارق جمال ، في ادراك هدفين عن طريق اللاعبان محمد المالح و أحمد عاطف ريشة ، وقد شهدت المباراة اصابة لاعبان من فريق بلبيس وهما محمد يوسف و احمد ريشة ليتم نقلهما للمستشفى .
كما تم تكريم فريق سرس الليان خلال المباراة بعد الصعود للقسم الثاني ، عقب اعتلائه قمة المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث خلال الموسم الماضي .
فاز الفريق الأول للكرة بنادي بلبيس على نظيره فريق سرس الليان بثنائية نظيفة ، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري .
نجح لاعبي بلبيس تحت قيادة طارق جمال ، في ادراك هدفين عن طريق اللاعبان محمد المالح و أحمد عاطف ريشة ، وقد شهدت المباراة اصابة لاعبان من فريق بلبيس وهما محمد يوسف و احمد ريشة ليتم نقلهما للمستشفى .
كما تم تكريم فريق سرس الليان خلال المباراة بعد الصعود للقسم الثاني ، عقب اعتلائه قمة المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث خلال الموسم الماضي .
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