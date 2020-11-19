تامر حسني يطرح أغنية "في جمال كدة" عبر "يويتوب"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:20 م
تامر حسني
تامر حسني
الفجر الفني
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طرح الفنان تامر حسني، أغنية جديدة له بعنوان " في جمال كده" عبر قناة شركة "روتانا" على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي".

أغنية "في جمال كدة" من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر جلال حمداوي.

كلمات الأغنية
"إحلوت كل دُنيتي بيها لما شوفت عنيها روحت فيها أوام
لو ضحكت ضحكت الدنيا دي، دي الي أسهر عادي ليها بالأيام
خليها يارب خليها أنا إكتفيت بيها وبعيش لها وريها ياقلبي وريها إزاي بموت فيها ومحتاج لها
في جمال كده بقى عندي أنا كل ده من بين الناس بحالها فارق جمالها مافيش كده
دي ما أظُنش حد هيعديها ربنا مديها رقة الدنيا
وماخدتش غلوه أنا في ايديها كل تفصيله فيها أحلى من التانيه "

وكانت أغنية "كرهتنى فى الحب" للفنان تامر حسنى حصدت 7 ملايين و14 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "كرّهتني في الحب" كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production".

تقول كلمات الأغنية: "حبيبي الغالي.. بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق.. كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق، كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته.. وشوفت معاك أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك.. وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك".

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم "خليك فولاذي" والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام.

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الكلمات المفتاحية

تامر حسني المطرب تامر حسني الفن البوم خليك فولاذي اغنية في جمال كدة

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