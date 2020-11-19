أمن القليوبية يحرر طفلا خطفه أحد أقاربه وآخرين بالخانكة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت أجهزة أمن القليوبية، اليوم الخميس، عن غموض واقعة اختفاء أحد الأطفال بالخانكة، أثناء خروجه لدرس خصوصي، حيث تبين أنه جرى خطفه من أحد أقاربه وآخرين، لطلب فدية من والده 300 ألف جنيه، نظرا لمرورهم بضائقة مالية. 

ونجحت قوة من البحث الجنائي من تحرير المجني عليه، وضبط المتهمين، وسط فرحة من أسرة المجني عليه التي وجهت الشكر لأجهزة الأمن. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث وسؤال والد المجني عليه. 

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، بلاغًا من والد طفل 8 سنوات باختفاء نجله عقب خروجه من المنزل للحصول على درس خصوصي. 

وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسني رئيس فرع البجث الجنائي بالخانكة، 

وتبين تبليغ "أ.ل" بمنطقة أبو زعبل بغياب نجله إبراهيم 8 سنوات، طالب بالصف الثاني الابتدائي عقب خروجه لدرس خصوصي وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب فدية لإعادته. 

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من نجل عمة والدة الطفل، وفني كهرباء وسائق توك توك، جرى ضبط المتهمين واعترفوا بجريمتهم.

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