الأزمات تتوالى.. الأهلي يفقد نجمه أمام أبو قير بكأس مصر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
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تغيب علي لطفي حارس مرمى فريق النادي الأهلي عن تدريب المارد الأحمر عصر اليوم بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.

واكتفى علي لطفي بجلسة علاجية داخل ملعب التتش عن طريق طبيب الفريق خالد محمود حيث نشر اللاعب صوره وهو يحصل على الحقن والعلاج.

وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن علي لطفي يعاني من الإصابة بجزع خفيف في الركبة وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات اليوم.

وتأكد غياب علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة أبوقير للأسمدة، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ومن المنتظر أن يتواجد مصطفى شوبير الحارس الثالث، كحل بديل للحارس الأساسي محمد الشناوي خلال مواجهة الكأس.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة مساء يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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