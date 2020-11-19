"4 كلاب ضالة وعقر 6 أطفال".. ماذا حدث في حي العجوزة؟ (صور)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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داخل أحد شوارع منطقة ميت عقبة، بحي العجوزة، شمال محافظة الجيزة، عقر 4 كلاب ضالة شاب في مقتبل العمر و6 أطفال.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة العجوزة، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بإصابة 7 أشخص بينهم 6 أطفال عقرتهم كلاب ضالة بدائرة بمنطقة ميت عقبة بدائرة القسم.

تحريات العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة توصلت إلى أن 4 كلاب ضالة عقرت 6 أطفال وشاب عشريني حال سيرهم في الشارع، ونُقلوا على إثرها إلى مستشفى إمبابة لتلقى العلاج، وتبين أن حالتهم الصحية مستقرة.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الطب مديرية الطب البيطري بالجيزة وجمعية الرفق بالحيوان، التي تحركت على الفور وتمكنت من الإمساك بـ4 كلاب ضالة بطريقة طبية "أفيز على هيئة كلبش مزود بحقنة مخدرة" ومن ثم وضع الكلاب في أقفاص.

وتبين من المقرر أن تخضع الكلاب المضبوطة للفحص على مدار الأسبوع، لبيان مدى إصابتهم بحالة سعار من عدمه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
"4 كلاب ضالة وعقر 6 أطفال".. ماذا حدث في حي العجوزة؟ (صور)
"4 كلاب ضالة وعقر 6 أطفال".. ماذا حدث في حي العجوزة؟ (صور)
"4 كلاب ضالة وعقر 6 أطفال".. ماذا حدث في حي العجوزة؟ (صور)
"4 كلاب ضالة وعقر 6 أطفال".. ماذا حدث في حي العجوزة؟ (صور)
"4 كلاب ضالة وعقر 6 أطفال".. ماذا حدث في حي العجوزة؟ (صور)
"4 كلاب ضالة وعقر 6 أطفال".. ماذا حدث في حي العجوزة؟ (صور)
"4 كلاب ضالة وعقر 6 أطفال".. ماذا حدث في حي العجوزة؟ (صور)
"4 كلاب ضالة وعقر 6 أطفال".. ماذا حدث في حي العجوزة؟ (صور)
"4 كلاب ضالة وعقر 6 أطفال".. ماذا حدث في حي العجوزة؟ (صور)
"4 كلاب ضالة وعقر 6 أطفال".. ماذا حدث في حي العجوزة؟ (صور)

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