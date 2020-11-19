وزير الكهرباء: سد تنزانيا سينتج كهرباء أعلى من السد العالي (فيديو)
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:31 م
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الأعمال الكهربائية من حيث التنفيذ لم يتبدأ بعد في سد تنزانيا، ولكن تم البدأ في تصنيع المعدات الخاصة بتوليد الكهرباء من السد.
وتابع "شاكر"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن الطاقة التي سيوفرها سد تنزانيا تقدر بـ 2115 ميجا، بينما السد العالي في مصر يوفر كهرباء بقدرة 2100 ميجا، أي أن سد تنزانيا أعلى من العالي بـ15 ميجا وات، وهذا الفارق بسيط للغاية.
ولفت إلى أن شركة المقاولون العرب تعمل في إنشار هذا السد، وهذا من شانه أن يفتح حجم كبير من الإنشاء أمام الشركة الفترة المقبلة.
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قال المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، خلال تصريجات إعلامية سابقة، إن مشروع سد تنزانيا الهدف منه توليد الطاقة والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مصر تنتهي من أعمال حفر لإنشاء أكبر سد في تنزانيا.
وأضاف المهندس عمرو عبد الهادي، أن المشروع كان في مناقصة عالمية بدعم من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن التحالف المصري فاز بتنفيذ المشروع.
وأوضح أنه تم توقيع عقد المشروع في ديسمبر 2018، ثم أخذنا 6 شهور لتجهيز المشروع، وهذا يعد سابقة أولى لإنهاء مشروع بحجم سد تنزانيا، والانتهاء منه سيحتاج 3 سنوات لاستكماله.
وأشار إلى أن هناك 3 آلاف مصري من عمال ومهندسين وفنيين يشاركون في بناء سد تنزانيا، بالإضافة إلى عمال من دولة تنزانيا، منوها بأن القيادة السياسية في تنزانيا تثق تماما في قدرة الشركات المصرية.
وتابع "شاكر"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن الطاقة التي سيوفرها سد تنزانيا تقدر بـ 2115 ميجا، بينما السد العالي في مصر يوفر كهرباء بقدرة 2100 ميجا، أي أن سد تنزانيا أعلى من العالي بـ15 ميجا وات، وهذا الفارق بسيط للغاية.
ولفت إلى أن شركة المقاولون العرب تعمل في إنشار هذا السد، وهذا من شانه أن يفتح حجم كبير من الإنشاء أمام الشركة الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
قال المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، خلال تصريجات إعلامية سابقة، إن مشروع سد تنزانيا الهدف منه توليد الطاقة والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مصر تنتهي من أعمال حفر لإنشاء أكبر سد في تنزانيا.
وأضاف المهندس عمرو عبد الهادي، أن المشروع كان في مناقصة عالمية بدعم من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن التحالف المصري فاز بتنفيذ المشروع.
وأوضح أنه تم توقيع عقد المشروع في ديسمبر 2018، ثم أخذنا 6 شهور لتجهيز المشروع، وهذا يعد سابقة أولى لإنهاء مشروع بحجم سد تنزانيا، والانتهاء منه سيحتاج 3 سنوات لاستكماله.
وأشار إلى أن هناك 3 آلاف مصري من عمال ومهندسين وفنيين يشاركون في بناء سد تنزانيا، بالإضافة إلى عمال من دولة تنزانيا، منوها بأن القيادة السياسية في تنزانيا تثق تماما في قدرة الشركات المصرية.