وزير الكهرباء: سد تنزانيا سينتج كهرباء أعلى من السد العالي (فيديو)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:31 م
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الأعمال الكهربائية من حيث التنفيذ لم يتبدأ بعد في سد تنزانيا، ولكن تم البدأ في تصنيع المعدات الخاصة بتوليد الكهرباء من السد.

وتابع "شاكر"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن الطاقة التي سيوفرها سد تنزانيا تقدر بـ 2115 ميجا، بينما السد العالي في مصر يوفر كهرباء بقدرة 2100 ميجا، أي أن سد تنزانيا أعلى من العالي بـ15 ميجا وات، وهذا الفارق بسيط للغاية.

ولفت إلى أن شركة المقاولون العرب تعمل في إنشار هذا السد، وهذا من شانه أن يفتح حجم كبير من الإنشاء أمام الشركة الفترة المقبلة.


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قال المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، خلال تصريجات إعلامية سابقة، إن مشروع سد تنزانيا الهدف منه توليد الطاقة والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مصر تنتهي من أعمال حفر لإنشاء أكبر سد في تنزانيا.

وأضاف المهندس عمرو عبد الهادي، أن المشروع كان في مناقصة عالمية بدعم من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن التحالف المصري فاز بتنفيذ المشروع.

وأوضح أنه تم توقيع عقد المشروع في ديسمبر 2018، ثم أخذنا 6 شهور لتجهيز المشروع، وهذا يعد سابقة أولى لإنهاء مشروع بحجم سد تنزانيا، والانتهاء منه سيحتاج 3 سنوات لاستكماله.

وأشار إلى أن هناك 3 آلاف مصري من عمال ومهندسين وفنيين يشاركون في بناء سد تنزانيا، بالإضافة إلى عمال من دولة تنزانيا، منوها بأن القيادة السياسية في تنزانيا تثق تماما في قدرة الشركات المصرية.

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