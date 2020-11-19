باريس سان جيرمان يسعي لتحقيق الفوز ضد موناكو

يسعي باريس سان جيرمان إلى تحقيق الفوز عندما يستضيف موناكو في قمة الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.





يستأنف الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة حين يلتقي المتصدر باريس سان جيرمان مع مضيفه موناكو، ورين ثالث الترتيب مع ضيفه بوردو، ضمن المرحلة الحادية عشرة، تمهيداً للعودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.





واستعاد الفريق الباريسي المبتعد في الصدارة بـ24 نقطة بعد سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية في البطولة المحلية، بعضاً من ألوانه خلال فترة النافذة الدولية، مع تعافي نجومه البرازيلي نيمار، كيليان مبابي، والإيطالي ماركو فيراتي.





وفي حال ضبابية مشاركتهم أمام موناكو، فإن هذا الثلاثي الخطير سيكون الأكثر توقعاً ضد لايبزيغ الألماني الثلاثاء في مباراة ثأرية للفريق الفرنسي الذي خسر ذهابا 1-2 ويتوجب عليه الفوز تحت طائلة الإقصاء من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وتبدو معاناة الفريق الباريسي كبيرة في دوري الأبطال، منذ خسارته المباراة النهائية الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني وتلقيه هزيمة الموسم الحالي أيضاً أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي 1-2 في مستهل دور المجموعات.





واستعاد رين أيضاً بعضاً من طاقته خلال فترة التوقف الدولية لإقامة مباريات دوري الأمم الأوروبية، خصوصاً بتعافي لاعب خط وسطه الدولي إدواردو كامافينغا بعد إصابة عضلية.





لذا، سيكون على ثالث الترتيب بـ18 نقطة، أن يستعيد توازنه على أرض الملعب أيضاً، لكسر سلسلة المعاناة، بعد تحقيقه فوزاً واحداً فقط من ثماني مباريات قبل التوقف في مختلف المسابقات.





سيكون بوردو الذي يحتل المركز 12 بـ12 نقطة، وخسر آخر مبارتين له، الخصم المثالي لرين لخوض مباراة شبه تحضيرية، قبل مواجهة تشيلسي الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا.





وقال كامافينغا الأربعاء "يجب أن نركز أيضاً على دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لأنه يسمح لنا بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وفي بقية المباريات، يلعب بريست مع سانت إتيان ونانت مع ميتز ومونبلييه مع ستراسبورغ وديجون مع لانس ورينس مع نيم وأنجيه مع ليون وليل مع لوريان.





وقد تم تأجيل مباراة مرسيليا ونيس إلى وقت لاحق، بسبب إصابات عدة بفيروس كوفيد-19 ضمن فريق نيس.





وتواصل البطولات الفرنسية اللعب خلف أبواب مغلقة، إذ لن يُسمح للجماهير بحضور المباريات في الملاعب قبل كانون الثاني/يناير المقبل، بحسب ما أعلن الإليزيه الثلاثاء، مشيراً إلى أنه حينها ستفرض أيضاً قيود صارمة على الأعداد بحسب حجم الملعب.



