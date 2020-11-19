سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نحم الأهلي السابق

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجحت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في ضم الصفقة الرابعة عشر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، في إطار خطة تدعيم الفريق في مشاركته الأولى بالمسابقة المحلية.

وأعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد الرسمي مع ميدو جابر قادما من نادي مصر المقاصة، حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال إلى الفريق لمدة ثلاثة مواسم في حضور محمد أبو العينين رئيس النادي، ونائبه طارق أبو العينين، ومعتز البطاوي المشرف العام على الكرة، وهيثم شعبان المدير الفني للفريق.

ميدو جابر هو الصفقة الرابعة عشر لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد التعاقد مع كل من محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابيناه، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.

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