وزير الإسكان: الاهتمام بإنشاء سد تنزانيا يترجم دور القاهرة الإقليمي في إفريقيا
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:06 م
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن اهتمام مصر بمشروع سد تنزانيا يترجم دور القاهرة الإقليمي التي تعمل على يد العون لأشقائها في القارة السمراء من أجل التنمية، لافتَا إلى أن التنمية في إفريقيا ستنعكس على مصر بالايجاب.
وتابع "الجزار"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن القائم على تنفيذ سد النهضة هما شركتي السويدي والمقاولون العرب، ونعمل على إنجاز هذا المشروع بنفس معدلات الإنجاز التي تحدث في مصر، وهذا من شأنه أن يساعد الاشقاء في تنزانيا على مواجهة التحديات
,قال المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، خلال تصريجات إعلامية سابقة، إن مشروع سد تنزانيا الهدف منه توليد الطاقة والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مصر تنتهي من أعمال حفر لإنشاء أكبر سد في تنزانيا.
وأضاف المهندس عمرو عبد الهادي، أن المشروع كان في مناقصة عالمية بدعم من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن التحالف المصري فاز بتنفيذ المشروع.
وأوضح أنه تم توقيع عقد المشروع في ديسمبر 2018، ثم أخذنا 6 شهور لتجهيز المشروع، وهذا يعد سابقة أولى لإنهاء مشروع بحجم سد تنزانيا، والانتهاء منه سيحتاج 3 سنوات لاستكماله.
وأشار إلى أن هناك 3 آلاف مصري من عمال ومهندسين وفنيين يشاركون في بناء سد تنزانيا، بالإضافة إلى عمال من دولة تنزانيا، منوها بأن القيادة السياسية في تنزانيا تثق تماما في قدرة الشركات المصرية.
وتابع "الجزار"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن القائم على تنفيذ سد النهضة هما شركتي السويدي والمقاولون العرب، ونعمل على إنجاز هذا المشروع بنفس معدلات الإنجاز التي تحدث في مصر، وهذا من شأنه أن يساعد الاشقاء في تنزانيا على مواجهة التحديات
,قال المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، خلال تصريجات إعلامية سابقة، إن مشروع سد تنزانيا الهدف منه توليد الطاقة والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مصر تنتهي من أعمال حفر لإنشاء أكبر سد في تنزانيا.
وأضاف المهندس عمرو عبد الهادي، أن المشروع كان في مناقصة عالمية بدعم من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن التحالف المصري فاز بتنفيذ المشروع.
وأوضح أنه تم توقيع عقد المشروع في ديسمبر 2018، ثم أخذنا 6 شهور لتجهيز المشروع، وهذا يعد سابقة أولى لإنهاء مشروع بحجم سد تنزانيا، والانتهاء منه سيحتاج 3 سنوات لاستكماله.
وأشار إلى أن هناك 3 آلاف مصري من عمال ومهندسين وفنيين يشاركون في بناء سد تنزانيا، بالإضافة إلى عمال من دولة تنزانيا، منوها بأن القيادة السياسية في تنزانيا تثق تماما في قدرة الشركات المصرية.