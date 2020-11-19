وزير الإسكان: الاهتمام بإنشاء سد تنزانيا يترجم دور القاهرة الإقليمي في إفريقيا

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن اهتمام مصر بمشروع سد تنزانيا يترجم دور القاهرة الإقليمي التي تعمل على يد العون لأشقائها في القارة السمراء من أجل التنمية، لافتَا إلى أن التنمية في إفريقيا ستنعكس على مصر بالايجاب.



وتابع "الجزار"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن القائم على تنفيذ سد النهضة هما شركتي السويدي والمقاولون العرب، ونعمل على إنجاز هذا المشروع بنفس معدلات الإنجاز التي تحدث في مصر، وهذا من شأنه أن يساعد الاشقاء في تنزانيا على مواجهة التحديات



,قال المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، خلال تصريجات إعلامية سابقة، إن مشروع سد تنزانيا الهدف منه توليد الطاقة والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مصر تنتهي من أعمال حفر لإنشاء أكبر سد في تنزانيا.



وأضاف المهندس عمرو عبد الهادي، أن المشروع كان في مناقصة عالمية بدعم من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن التحالف المصري فاز بتنفيذ المشروع.



وأوضح أنه تم توقيع عقد المشروع في ديسمبر 2018، ثم أخذنا 6 شهور لتجهيز المشروع، وهذا يعد سابقة أولى لإنهاء مشروع بحجم سد تنزانيا، والانتهاء منه سيحتاج 3 سنوات لاستكماله.



وأشار إلى أن هناك 3 آلاف مصري من عمال ومهندسين وفنيين يشاركون في بناء سد تنزانيا، بالإضافة إلى عمال من دولة تنزانيا، منوها بأن القيادة السياسية في تنزانيا تثق تماما في قدرة الشركات المصرية.



