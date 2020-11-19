وزير الإسكان: الاهتمام بإنشاء سد تنزانيا يترجم دور القاهرة الإقليمي في إفريقيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن اهتمام مصر بمشروع سد تنزانيا يترجم دور القاهرة الإقليمي التي تعمل على يد العون لأشقائها في القارة السمراء من أجل التنمية، لافتَا إلى أن التنمية في إفريقيا ستنعكس على مصر بالايجاب.

وتابع "الجزار"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن القائم على تنفيذ سد النهضة هما شركتي السويدي والمقاولون العرب، ونعمل على إنجاز هذا المشروع بنفس معدلات الإنجاز التي تحدث في مصر، وهذا من شأنه أن يساعد الاشقاء في تنزانيا على مواجهة التحديات

,قال المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، خلال تصريجات إعلامية سابقة، إن مشروع سد تنزانيا الهدف منه توليد الطاقة والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مصر تنتهي من أعمال حفر لإنشاء أكبر سد في تنزانيا.

وأضاف المهندس عمرو عبد الهادي، أن المشروع كان في مناقصة عالمية بدعم من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن التحالف المصري فاز بتنفيذ المشروع.

وأوضح أنه تم توقيع عقد المشروع في ديسمبر 2018، ثم أخذنا 6 شهور لتجهيز المشروع، وهذا يعد سابقة أولى لإنهاء مشروع بحجم سد تنزانيا، والانتهاء منه سيحتاج 3 سنوات لاستكماله.

وأشار إلى أن هناك 3 آلاف مصري من عمال ومهندسين وفنيين يشاركون في بناء سد تنزانيا، بالإضافة إلى عمال من دولة تنزانيا، منوها بأن القيادة السياسية في تنزانيا تثق تماما في قدرة الشركات المصرية.

أخبار تهمك

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ ساعة و نصف

الأزمات تتوالى.. الأهلي يفقد نجمه أمام أبو قير بكأس مصر

منذ ثلث ساعة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ ساعتين

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يطلق تصريحا جديدا

منذ أقل من ساعتين

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ ساعة

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ 33 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 7 ساعات

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نحم الأهلي السابق

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نشرها لصورة خادشه للحياء.. الجمهور لإبنته عمرو دياب: "لمي نفسك واعملي حاجه مفيدة"

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

07:29 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»