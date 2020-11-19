أول سيدة ميكانيكي في مصر: أقل نسبة حوادث في وسائل النقل هي الطائرة (فيديو)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت المهندسة أماني النجار، أول سيدة ميكانيكي طائرات في مصر، كبير مهندسي صيانة الطائرات، إن أقل نسبة حوادث في وسائل النقل هي الطائرات، لافتة إلى أن الطائرة وسيلة نقل أمنة جدًا، ولكي تطير الطائرة تمر بمرحلة من التجارب المعقدة جدًا، للتأكد من قدرتها على الطيران في ظروف صعبة للغاية.

وتابعت "النجار"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الطائرة مصممة على الطيران بنفس الكفاءة بمحرك واحد عند تعطل أحد المحركات، مشير إلى زيت المحرك يتغير باستمرار، لكي يكون قادر على العمل بأكثر كفاءة.

وأشارت إلى أن الطائرات الحربية هي التي يتم تفويلها من خلال الجو، أما طائرات الركاب فتحتوي على خزانات وقود كبير جدًا، تكفي للطيران لساعات طويلة، وبعض أنواع الطائرات تحتوي على خزانات احتياطية.

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