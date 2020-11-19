تشميع مركز للدروس خصوصية للحد من انتشار "كورونا" ببني سويف
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:00 م
احمد فتحي الدسوقي
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، حملة على مراكز الدروس الخصوصية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالعمل على تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
وأسفرت الحملة التي تم تنفيذها تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وتواجد الأستاذ عبد الحي سيد نائب رئيس المدينة، ورمضان مدير الشئون القانونية بالوحدة، ومدير إدارة الرخص بالوحدة، عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بأرض الحرية، وذلك لمنع التجمعات ولعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومخالفة القانون الخاص باجراءات المنظومة التعليمية.
وأوضح رئيس المدينة، أن هذه الإجراءات تأتي لمنع ظاهرة الدروس الخصوصية وإغلاق مراكزها حرصا على أبنائنا الطلاب وحفاظا على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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