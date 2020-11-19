الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خفيفة في كاحل القدم خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





وسقط محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، على أرضية ملعب التتش بالجزيرة، إثر تدخل مع محمد مجدي قفشة لاعب الفريق، والذي تعرض بعد ذلك لإصابة بالوجه استلزمت غرزتين.





وتلقى محمود وحيد العلاج في نهاية المران الجماعي، دون الكشف عن حجم وقوة الإصابة، وسط تأكيدات من الجهاز الطبي بعدم خطورة الأمر.





ويعاني الأهلي، خلال الساعات الماضية من كثرة الإصابات، حيث تعرض جونيور أجايي للإصابة أمس، بينما أثبتت التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد إصابة كهربا وحمله للفيروس.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.



