الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خفيفة في كاحل القدم خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وسقط محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، على أرضية ملعب التتش بالجزيرة، إثر تدخل مع محمد مجدي قفشة لاعب الفريق، والذي تعرض بعد ذلك لإصابة بالوجه استلزمت غرزتين.

وتلقى محمود وحيد العلاج في نهاية المران الجماعي، دون الكشف عن حجم وقوة الإصابة، وسط تأكيدات من الجهاز الطبي بعدم خطورة الأمر.

ويعاني الأهلي، خلال الساعات الماضية من كثرة الإصابات، حيث تعرض جونيور أجايي للإصابة أمس، بينما أثبتت التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد إصابة كهربا وحمله للفيروس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود وحيد كورونا كهربا الأهلي أفشه أخبار الأهلي

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ 37 دقيقة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ ساعتين

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

الأزمات تتوالى.. الأهلي يفقد نجمه أمام أبو قير بكأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ أقل من ساعتين

مرتضي منصور يطلق تصريحا جديدا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ ساعتين

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نحم الأهلي السابق

منذ نصف ساعة

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نشرها لصورة خادشه للحياء.. الجمهور لإبنته عمرو دياب: "لمي نفسك واعملي حاجه مفيدة"

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

الشناوي ومحمود وحيد ينتظمان في تدريبات الأهلي الجماعية

رينيه فايلر يطالب بتجهيز ظهير الأهلي

مستشفى الأهلي.. 6 لاعبين مهددون بالغياب أمام الإسماعيلي

أجايي يعود لتدريب الأهلي في غياب وحيد

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في المران الجماعي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

07:29 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»